Игорь Ковалевич подал в отставку с поста главкома «Немана»

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Первая отставка с поста главного тренера клуба высшей лиги произошла по итогам седьмого тура.

Игорь Ковалевич принял такое решение после того, как его «Неман» уступил на своем поле «Ислочи» — 1:2. За семь туров «желто-зеленые» смогли набрать всего три очка.

«Я принял решение подать в отставку, — заявил наставник на послематчевой пресс-конференции. — Семь туров для тренера достаточный срок, чтобы набрать очки. К сожалению, так получается, что у нас была неплохая игра, но не могли довести моменты до логического завершения. Так в жизни бывает. Если бы забили процентов двадцать, могли бы перестроить игру. А так почти все игры, кроме матча с «Гомелем» играли в позиционную атаку. Но не справлялись в обороне... Но это все лирика. Благодарен ребятам за то, что они боролись, играли для зрителей. Хороший у нас коллектив. Думаю, все можно поправить. Но для этого, наверное, нужны другие меры, другой тренер. За все отвечает тренер, я готов ответить».

Другие матчи тура завершились следующим образом:

  • «Слуцк» — «Динамо» (Бр) — 1:1;
  • «Рух» — «Славия» — 2:1;           
  • «Динамо» (Мн) — «Энергетик-БГУ» — 2:0;
  • «Витебск» — «Гомель» — 0:0;
  • «Торпедо-БелАЗ» — «Минск» — 2:1;       
  • «Спутник» — «Шахтер» — 1:2;
  • БАТЭ — «Сморгонь» — 1:0.

Турнирная таблица теперь выглядит так:

  1. Шахтер —  21;
  2. БАТЭ — 17;
  3. Динамо (Мн) — 14;
  4. Динамо (Бр) — 13;
  5. Рух — 12;
  6. Гомель — 12;
  7. Ислочь — 12;
  8. Торпедо-БелАЗ — 10;
  9. Минск — 8;
  10. Витебск — 8;
  11. Слуцк — 6;
  12. Энергетик-БГУ — 5;
  13. Славия — 4;
  14. Сморгонь — 4;
  15. Спутник — 3;
  16. Неман — 3.

 

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Тэги: футбол-Беларусь ФК Неман Персона: Игорь Ковалевич

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