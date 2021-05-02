Игорь Ковалевич подал в отставку с поста главкома «Немана»
Первая отставка с поста главного тренера клуба высшей лиги произошла по итогам седьмого тура.
Игорь Ковалевич принял такое решение после того, как его «Неман» уступил на своем поле «Ислочи» — 1:2. За семь туров «желто-зеленые» смогли набрать всего три очка.
«Я принял решение подать в отставку, — заявил наставник на послематчевой пресс-конференции. — Семь туров для тренера достаточный срок, чтобы набрать очки. К сожалению, так получается, что у нас была неплохая игра, но не могли довести моменты до логического завершения. Так в жизни бывает. Если бы забили процентов двадцать, могли бы перестроить игру. А так почти все игры, кроме матча с «Гомелем» играли в позиционную атаку. Но не справлялись в обороне... Но это все лирика. Благодарен ребятам за то, что они боролись, играли для зрителей. Хороший у нас коллектив. Думаю, все можно поправить. Но для этого, наверное, нужны другие меры, другой тренер. За все отвечает тренер, я готов ответить».
Другие матчи тура завершились следующим образом:
- «Слуцк» — «Динамо» (Бр) — 1:1;
- «Рух» — «Славия» — 2:1;
- «Динамо» (Мн) — «Энергетик-БГУ» — 2:0;
- «Витебск» — «Гомель» — 0:0;
- «Торпедо-БелАЗ» — «Минск» — 2:1;
- «Спутник» — «Шахтер» — 1:2;
- БАТЭ — «Сморгонь» — 1:0.
Турнирная таблица теперь выглядит так:
- Шахтер — 21;
- БАТЭ — 17;
- Динамо (Мн) — 14;
- Динамо (Бр) — 13;
- Рух — 12;
- Гомель — 12;
- Ислочь — 12;
- Торпедо-БелАЗ — 10;
- Минск — 8;
- Витебск — 8;
- Слуцк — 6;
- Энергетик-БГУ — 5;
- Славия — 4;
- Сморгонь — 4;
- Спутник — 3;
- Неман — 3.