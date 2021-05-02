Пасха в Беларуси: митрополит Вениамин рассказал, как найти согласие и единство

Православные верующие отмечают древнейший и самый главный христианский праздник — Воскресение Христово, или Пасху. В ночь на 2 мая праздничные богослужения прошли во всех православных храмах Беларуси.

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Митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси, провел пасхальную службу в главном православном храме столицы — Свято-Духовом кафедральном соборе.

В своем пасхальном послании православный иерарх обратил внимание на то, что Христос «страшился страдания и смерти, но преодолел естественную немощь ради послушания Отцу Небесному и спасения людей от греха, вечной смерти и проклятия, явив великий пример для всех своих последователей».

«События, предшествовавшие Воскресению, с одной стороны, показывают нам, что сделал грех с человеческой природой, ибо не было на земле греха страшнее убийства Сына Божия, — отметил он. — Но, с другой стороны, именно эта самая низкая точка падения человека и самое высшее торжество врага рода человеческого становятся переломным моментом земной истории. Победа происходит благодаря спасительному подвигу Богочеловека, его страданиям и воскресению и открывает нам бесконечные перспективы духовно-нравственного совершенствования и единения с Богом. Воскреснуть с Христом смогут все, кто следует его учению, образу мыслей и поведения».

Жизнь и подвиг Иисуса Христа является «идеалом для всех времен и для всех народов», подчеркнул митрополит Вениамин. Одно из самых больших несчастий современного человека, по его мнению, состоит в том, что «постижение законов, ведущих к правильной и гармоничной земной жизни, приводящей к жизни вечной, — оставлено им и забыто».

«Гармония в отдельной человеческой душе и вместе с тем добрые изменения в общественной жизни возможны, если каждый из нас будет сообразовывать свою волю с волей Божией и интересами других людей», — убежден патриарший экзарх.

В праздник Пасхи он пожелал, чтобы «все наши поступки следовали закону Божественной любви». «Через молитву Христу Воскресшему да увидим путь доброго обновления, который приведет к согласию и единству в наших семьях, трудовых коллективах, во всем нашем обществе», — сказал митрополит Вениамин.

Православие в Беларуси считается доминирующей христианской конфессией. Белорусский экзархат РПЦ оценивает число верующих примерно в четыре миллиона. Православная церковь в Беларуси состоит из 15 епархий, четыре из которых объединены в Минскую митрополию. Зарегистрировано более 1,6 тыс. приходов, действует 35 монастырей. В стране служит свыше 1,7 тыс. священников и 200 дьяконов.

Несмотря на то, что Пасха — не скорбный день, а праздник, у нее есть некоторые ограничения, которые верующим необходимо соблюдать. В частности запрещается:

выполнять тяжелый физический труд: делать ремонт, убирать, стирать, работать в огороде;

ссориться, обижать родных и близких людей, обвинять, сквернословить, сплетничать;

в ночь Пасхи и до утра воскресенья есть скоромное;

заниматься сексом;

вместе с мусором выбрасывать то, что освящено в храме (лучше сжечь или закопать в землю);

венчаться.

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