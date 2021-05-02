Белорусы проиграли канадцам на юниорском ЧМ по хоккею

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Завершился групповой раунд юниорского чемпионата мира по хоккею (U18).

В своем заключительном на этой стадии матче белорусы уступили канадцам – 2:5 (0:2, 1:2, 1:1). У нашей команды отличились Лошко (34:28-бол.) и  Морозов (57:28).

Напомним, с кем и как юниоры из Беларуси играли в группе:

27.04. Швеция – 1:5;

28.04. Швейцария – 7:1;

30.04. Латвия – 6:2;

02.05. Канада – 5:2.

Таким образом, «красно-зеленые» заняли в своем квинтете третье место. В четвертьфинале они сыграют 3 мая с россиянами (начало в 20:30 по минскому времени).

Отметим, что гнаша дружина еще ни разу не выходила в полуфинал.

 

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Тэги: хоккей-юниоры

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