Тихановская в Риме. Италия готова поддержать меры по усилению давления на белорусский режим

Организовать программы реабилитации белорусских политзаключенных и их семей, поддерживать независимые медиа, телеграм-каналы, инициативы самиздата, местные сообщества, бастующих рабочих, студентов, деятелей искусства призвала Светлана Тихановская в ходе рабочего визита в Италию.

Белорусский демократический лидер призвала собеседников «незамедлительно обратить внимание на ситуацию с политзаключенными, условия в тюрьмах, произвольные задержания и судебные процессы», сообщает ее пресс-служба.

В ходе встреч обсуждены «форматы и площадки для переговоров по выходу из кризиса», в том числе возможность проведения международной конференции высокого уровня, варианты международной медиации для начала переговоров с демократическими силами, в том числе под эгидой ОБСЕ или «группой заинтересованных стран».

Отмечается, что Италия «готова поддержать меры по усилению давления на режим с целью остановить репрессии и начать переговоры, в том числе через применение «умных санкций», которые помогут оказать максимальное точечное давление на режим и его приближенных».

В рамках визита Тихановская встретилась с министрами иностранных дел, труда и по европейским делам правительства Италии, спикером палаты депутатов, членами комитета по международным отношениям Палаты депутатов парламента, мэром Рима, руководством политических партий, «влиятельными политиками в сфере внешней политики Италии», правозащитниками, представителями итальянских и международных профсоюзов.

Состоялись «рабочие консультации с главами и представителями ряда диппредставительств в Риме (Великобритания, Литва, Мексика, Новая Зеландия, Польша, США)», а также встреча с белорусской диаспорой.