В Минске 19-летний нетрезвый бесправник протаранил автомобиль ГАИ

Молодой минчанин за рулем «Ауди» пытался скрыться от ГАИ, но в конце концов был задержан.

Около половины шестого утра 1 мая внимание инспекторов ГАИ на перекрестке улиц Слободская и Громова привлек автомобиль «Ауди». Однако водитель проигнорировал требование остановки и попытался скрыться.

Началась погоня. В районе дома № 2 по Меньковскому тракту иномарку «Ауди» была заблокирована служебными автомобилями. Однако водитель-нарушитель задним ходом протаранил машину ГАИ и попытался скрыться в лесополосе, но вскоре врезался в дерево. После чего бросил машину и убежал с места ДТП.

Примерно через два часа водитель «Ауди» был задержан. Им оказался минчанин 2002 года. Освидетельствование показало 0,52 промилле алкоголя. Кроме того, молодой человек уже лишен права управления транспортным средством, а ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение без прав, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.