Двух гомельчан подозревают в убийстве собаки и кошки

Двух жителей Гомеля подозревают в жестоком обращении с животными.

СК завел уголовное дело. «По данным следствия, 19 апреля возле Дома культуры в деревне Лопатино Гомельского района сельчане обнаружили тела двух огласно результатам патологоанатомического вскрытия, смерть собаки наступила в результате перелома позвоночника, а смерть кота – в результате обширного кровоизлияния, перелома ребер и разрыва мягких тканей», — отмечает следствие.

По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 339-1 УК.

В качестве фигурантов по делу проходят 21- и 19-летний местные жители.

Отметим, что за данное преступление предусмотрено наказание в виде до одного года ареста.