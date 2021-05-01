Двух гомельчан подозревают в убийстве собаки и кошки

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Двух жителей Гомеля подозревают в жестоком обращении с животными.

СК завел уголовное дело. «По данным следствия, 19 апреля возле Дома культуры в деревне Лопатино Гомельского района  сельчане обнаружили тела двух огласно результатам патологоанатомического вскрытия, смерть собаки наступила в результате перелома позвоночника, а смерть кота – в результате обширного кровоизлияния, перелома ребер и разрыва мягких тканей», —  отмечает следствие.

По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 339-1 УК.

В качестве фигурантов по делу проходят 21- и 19-летний местные жители.

Отметим, что за данное преступление предусмотрено наказание в виде до одного года ареста.

 

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Тэги: жестокое обращение с животными

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