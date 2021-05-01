Доллар в обменниках: что происходит с американской валютой

На 2,24% (с 2,6194 до 2,5608 рубля) снизился в январе—апреле 2021 года средний курс наличного доллара США, свидетельствует проведенный БелаПАН мониторинг котировок, выставляемых головными отделениями банков.

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В январе доллар подешевел на 0,10% (до 2,6169 рубля), в феврале — на 0,39% (до 2,6068), в марте — подорожал на 0,48% (до 2,6192), в апреле — подешевел на 2,23%.

Средний курс покупки снизился за последний месяц на 2,31% (с 2,6072 до 2,5470 рубля), продажи — на 2,15% (с 2,6311 до 2,5746).

Биржевой курс доллара в январе повысился на 1,83% (с 2,5789 до 2,6262 рубля), в феврале — снизился на 0,78% (до 2,6057), в марте — вырос на 0,67% (до 2,6231), в апреле — снизился на 2,42% (до 2,5597), с начала года — на 0,74%.

В январе—апреле 2020 года средний наличный курс доллара увеличился на 14,91% (в апреле — уменьшился на 6,38%), за год — на 23,94%. В 2019 году американская валюта подешевела на 2,74%, в 2018-м — подорожала на 9,09%, в 2017-м — на 1,62%, в 2016-м — на 4,69%, в 2015-м — на 33,37%, в 2014-м — на 46,73%, в 2013-м — на 10,88%.

Напомним, на последней рабочей неделе апреля из пяти иностранных валют, за которыми следят Naviny.by , выросли лишь две .

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