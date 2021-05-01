Правозащитники: в апреле за протесты по «уголовке» осуждено почти 100 человек

По состоянию на 1 мая правозащитникам лишенного госрегистрации центра «Весна» известно о более чем тысячи фигурантах уголовных дел, которые были возбуждены по политическим мотивам. На данный момент в Беларуси в местах несвободы содержится 360 политических заключенных, 196 из которых осуждены, в отношении 28 политзаключенных идет судебное разбирательство.

Фото носит иллюстративный характер

Как отмечается в обзоре центра «Весна», за апрель текущего года список политзаключенных пополнился 39 фигурантами уголовных дел; осуждены не менее 98 фигурантов «протестных» уголовных дел.

География осужденных в апреле выглядит следующим образом: Минск — 31; Брестская область — 33 (Брест, Барановичи, Иваново, Каменец); Гродненская область — 8 (Гродно, Новогрудок); Минская область — 8 (Минский район, Борисов, Молодечно, Слуцк, Столбцы); Могилевская область — 8 (Могилев, Белыничи, Круглое); Витебская область — 5 (Витебск, Полоцк, Орша); Гомельская область — 5 (Гомель, Жлобин, Ельск, Буда-Кошелево).

Правозащитникам известен один случай в Брестской области (Береза), где фигурант уголовного дела не явился на судебное заседание, после чего был объявлен в розыск.

По данным «Весны», наказание, связанное с лишением свободы, применялось в 52% приговоров. Ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение в 21,4% случаях. Ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа — 23,5%. Арест применялся в 3%.

аким образом, отмечают правозащитники, наказание, связанное с лишением свободы, ее ограничением применялось в 100% случаев при вынесении приговоров по «протестным» уголовным делам в апреле.

«Мониторинг «протестных» уголовных дел позволяет сделать вывод: уголовное преследование остается одной из форм нетерпимости белорусских властей к любым проявлениям протеста и создает в обществе атмосферу обреченности из-за массовых нарушений прав человека», — констатируют правозащитники.

Они отмечают, что в условиях ликвидации государством остатков независимости института адвокатуры в связи с принятием ряда изменений в законодательство об адвокатской деятельности, лишения ряда адвокатов политзаключенных права на осуществление адвокатской деятельности, преследования журналистов и правозащитников снижается эффективность защиты фигурантов уголовных дел.

«Форсированное принятие поправок в законодательство, касающееся деятельности журналистов по освещению мирных собраний, противодействия экстремизму, криминализация распространения информации о проведении мирных собраний лишь усугубляет масштаб массовых нарушений прав человека. Белорусские власти используют репрессии в качестве основополагающего инструмента вместо попыток наладить конструктивный диалог с подавляющей частью общества, которая по сей день ставит под сомнение легитимность авторитарной вертикали власти президента после событий августа 2020 года», — делают вывод правозащитники.

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