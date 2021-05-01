В спорах с США белорусский МИД «взял в союзники» Дональда Трампа

Белорусский МИД в язвительной форме отреагировал на комментарий посольства США в Минске по поводу разного отношения властей к участникам провластных и оппозиционных уличных акций.

Американское посольство «имеет возможность размещать посты в социальной сети «Твиттер». Всем остальным политическим субъектам США, даже если они бывшие, должно быть также беспрепятственно предоставлено такое право».

«Никаких двойных стандартов нигде!» — призвало внешнеполитическое ведомство, намекая на пожизненное лишение бывшего президента США Дональда Трампа права пользоваться «Твиттером».

Перед этим диппредставительство высказало в этой соцсети свою позицию относительно невмешательства белорусских силовиков в прошедшую 30 апреля провластную акцию у здания посольства:

«Сегодня власти позволили мирным демонстрантам, поддерживающим режим, собраться у посольства США. Вновь приветствуем мирный протест. Мирным демонстрантам, выступающим за демократию, нужно также обеспечить право на свободу собраний без репрессий. Двойные стандарты бросаются в глаза».

По сообщению государственного телеканала «Беларусь 1», «отстоять независимость и осудить вмешательство во внутренние дела Беларуси собралась сегодня молодежь возле посольства США».

«Деконструктив и даже посягательство на государственный строй вызывает у юных граждан негодование. Отдельно неравнодушные патриоты коснулись и темы политизированных санкций со стороны США», — говорится в сообщении.

Справка БелаПАН. 9 января нынешнего года руководство «Твиттера» пожизненно заблокировало аккаунт Дональда Трампа (на тот момент еще президента США) в связи с «риском дальнейшего подстрекательства к насилию». Решение было принято через три дня после штурма Капитолия его сторонниками, недовольными победой на президентских выборах главного соперника Джо Байдена. В ходе беспорядков погибло пять человек.

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