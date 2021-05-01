В Речице утонула женщина 01.05.2021 / 11:41 / Происшествия Просмотров: 58 A- A+ Трагедия на воде произошла накануне днем, сообщает МЧС. Фото с сайта dneprovec.by Как отмечается, тело утонувшей женщины было обнаружено в реке Ведрич в Речице. Прибывшие к месту вызова работники ОСВОД достали утонувшую из воды. Личность погибшей выясняется. Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: утонула Город: Речица Другие материалы на эту тему: Утонувшей в США белоруской оказалась режиссер Ника Никонова