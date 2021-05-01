В Речице утонула женщина

Трагедия на воде произошла накануне днем, сообщает МЧС.

Фото с сайта dneprovec.by

Как отмечается, тело утонувшей женщины было обнаружено в реке Ведрич в Речице.

Прибывшие к месту вызова работники ОСВОД достали утонувшую из воды. Личность погибшей выясняется.