В Речице утонула женщина

/ Происшествия
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Трагедия на воде произошла накануне днем, сообщает МЧС.

Фото с сайта dneprovec.by

Как отмечается, тело утонувшей женщины было обнаружено в реке Ведрич в Речице.

Прибывшие к месту вызова работники ОСВОД достали утонувшую из воды. Личность погибшей выясняется.

 

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Тэги: утонула Город: Речица

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