«Экономическая агрессия и шантаж». ФПБ призвала США отменить санкции

15 отраслевых профсоюзов, входящих в состав Федерации профсоюзов Беларуси, выступили с требованием отменить незаконные экономические санкции в отношении белорусских предприятий, сообщает интернет-ресурс ФПБ.

«Мы, профсоюзы Беларуси и представители трудовых коллективов, выступаем категорически против возобновления санкций США в отношении предприятий нефтехимического комплекса нашей страны, — говорится в обращении. — Эти меры — не что иное, как экономическая агрессия и шантаж. Под видом мнимых благих целей политиками приняты решения, которые противоречат международному праву и, по сути, направлены на подрыв экономики суверенного государства».

Как считают подписанты, американские чиновники «намеренно закрывают глаза на то, что эти меры могут оставить людей без работы и заработной платы. И поставить под угрозу выполнение нашим государством социальных обязательств».

«Очевидно, что данное решение руководства США направлены на то, чтобы создать очередной очаг социальной напряженности и в целом дестабилизации ситуации в регионе. И таким образом решать свои геополитические амбиции. Все это ведет к деградации стабильного мирового порядка», — отмечается в обращении.

Профсоюзы призывают руководство Соединенных Штатов Америки «отказаться от деструктивной политики, которая за многие годы доказала свою несостоятельность. Уважать жизненные интересы и основополагающие права белорусов».

19 апреля США приняли решение о возобновлении санкций в отношении государственного концерна «Белнефтехим» и восьми белорусских госпредприятий: Белорусского нефтяного торгового дома, Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

Основные операции или деятельность «с указанными предприятиями, компаниями, которыми они владеют индивидуально или коллективно, прямо или косвенно, имея 50-процентную или свыше долю, разрешены до 3 июня 2021 года ».

27 апреля агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что российские нефтяные компании могут приостановить поставки нефти на новополоцкий нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» из-за опасений, что могут подпасть под санкции, которые США ввели в отношении этого предприятия.

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