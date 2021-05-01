Доллар с начала года потерял в весе

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В январе-апреле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 0,67% (с 2,5789 до 2,5616). Это второй показатель на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2020 года и 30 апреля 2021-го.

На первой позиции Украина, где доллар подешевел на 1,86% (с 28,2746 до 27,75 гривны), на третьей — Армения — 0,36% (с 522,59 до 520,69 драма).

 Азербайджане и Туркменистане официальный курс доллара не изменился (1,7 и 3,5 маната соответственно).

В остальных странах на территории бывшего СССР американская валюта подорожала: в Таджикистане — на 0,18% (с 11,30 до 11,32 сомони), Узбекистане — на 0,31% (с 10.476,92 до 10.509,11 сума), России — на 0,69% (с 73,8757 до 74,3823 рубля), Латвии, Литве и Эстонии — на 1,57% (с 0,8149 до 0,8277 евро), Казахстане — на 1,67% (с 420,71 до 427,75 тенге), Кыргызстане — на 2,60% (с 82,6498 до 84,7999 сома), Молдове — на 3,40% (с 17,2146 до 17,7992 лея), Грузии — на 5,30% (с 3,2766 до 3,4503 лари).

В самопровозглашенном Приднестровье, которое имеет собственную финансовую систему, курс американской валюты в январе-апреле не изменился (16,1 рубля).

В апреле доллар в Беларуси подешевел на 2,39% — четвертый показатель на территории бывшего СССР после Латвии, Литвы и Эстонии (-2,95%). Далее — Армения (-1,97%), Россия (-1,74%), Молдова (-1,16%), Украина (-0,48%). Не изменились курсы в Азербайджане и Туркменистане, выросли — в Кыргызстане (+0,02%), Таджикистане (+0,05%), Узбекистане (+0,33%), Казахстане (+0,80%) и Грузии (+1,13%).

В январе-апреле 2020 года официальный курс доллара в Беларуси вырос на 15,81% — второе место на территории бывшего СССР, за год — на 22,59% (первое).

В 2019 году отмечалось ослабление доллара к белорусскому рублю — на 2,60% (третье место). По итогам 2018 года Беларусь заняла третье место по росту официального курса доллара к национальной валюте (на 9,48%), в 2017-м — четвертое (на 0,73%), в 2016-м — шестое (на 5,47%), в 2015-м и 2014-м — третье (соответственно на 56,70 и 24,61%), в 2013-м — второе (на 10,97%), в 2012-м — четвертое (на 2,63%), в 2011-м — первое (на 178,33%), в 2010-м — седьмое (на 4,79%), в 2009-м — первое (на 30,14%).

Напомним, на последней рабочей неделе апреля из пяти иностранных валют, за которыми следят Naviny.by, выросли лишь две.

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Тэги: курсы валют

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