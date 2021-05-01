Политзаключенная Марфа Рабкова признана склонной к экстремизму

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Находящаяся в минском СИЗО № 1 правозащитница Марфа Рабкова признана склонной к экстремизму и поставлена на профилактический учет, сообщает spring96.org.

Рабкова была задержана 17 сентября 2020 года. Первоначально она обвинялась по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках).

Затем правозащитнице предъявили обвинение еще по двум статьям УК: ч. 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды к власти группой неустановленных лиц) и ч. 2 ст. 285 (участие в преступной организации). Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

В марте срок содержания Рабковой под стражей был продлен до 17 июня.

Белорусские правозащитники признали коллегу политзаключенной. В ее защиту выступили специальные докладчики ООН.

 

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Тэги: политзаключенные экстримизм Персона: Марфа Рабкова

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