Беларусь накрыла область повышенного атмосферного давления
В первый день мая погоду на территории Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков (дожди пройдут лишь на юго-западе страны). В некоторых районах прогремят грозы.
Утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +14..+16°C;
- Витебск +11..+13°C;
- Гомель +15..+17°C;
- Гродно +12..+14°C;
- Могилев +11..+13°C;
- Минск +11..+13°C.