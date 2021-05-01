Беларусь накрыла область повышенного атмосферного давления

/ Общество
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В первый день мая погоду на территории Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков (дожди пройдут лишь на юго-западе страны). В некоторых районах прогремят грозы.

Утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +14..+16°C;
  • Витебск +11..+13°C;
  • Гомель +15..+17°C;
  • Гродно +12..+14°C;
  • Могилев +11..+13°C;
  • Минск +11..+13°C.

 

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Тэги: прогноз погоды

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