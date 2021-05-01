Что случилось с валютой

На торгах БВФБ на минувшей неделе (26-30 апреля) выросли лишь две из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

Фото ru.freepik.com

Вот, на сколько они поднялись:

евро на 0,0004 пункта (с 3,0957 до 3,0961 белорусского рубля);

гривна на 0,0206 пункта (с 9,2045 до 9,2251 белорусского рубля за 100 гривен).

Три другие упали:

доллар на 0,009 пункта (с 2,5687 до 2,5597 белорусского рубля);

российский рубль на 0,0024 пункта (с 3,4189 до 3,4165 белорусского рубля за 100 российских);

злотый на 0,0106 пункта (с 6,789 до 6,7784 белорусского рубля за 10 злотых).

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