«Выдержит падение самолета». БелАЭС получит лицензию на эксплуатацию первого блока

Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) после проведения экспертизы первого блока Белорусской АЭС не обнаружил препятствий для выдачи лицензии на его промышленную эксплуатацию. Это следует из доклада, представленного 30 апреля на общественных слушаниях сотрудниками ядерного регулятора.

Общественные слушания проводились с 14.00 до 19.00 в девяти студиях в Островце (Гродненская область), Минске и всех областных центрах. Общение между ними было налажено посредством видеосвязи.

Экспертиза безопасности АЭС с точки зрения ее размещения, согласно докладу, показала способность объекта выдержать падение самолета массой 5,7 т на скорости 360 км/ч, землетрясение магнитудой 7 баллов, неблагоприятные погодные условия и др.

Экспертиза реакторной установки, первого и второго контуров и прочего оборудования блока показала, что эти системы «в полной мере выполняют заданные функции и отвечают практическим основам, заложенным в законодательствах Беларуси и России». Критических несоответствий и замечаний, влияющих на безопасность станции, нет; некритические несоответствия «включены в план по устранению».

Установлено «соответствие уровней безопасности систем, компонентов и оборудования нормам, правилам и иным актам в области использования атомной энергии».

Экспертиза обеспечения безопасности показала, что блок «соответствует целевым ориентирам безопасности АЭС, запрещающих факторов для лицензирования не выявлено».

Состояние радиационной безопасности на БелАЭС «соответствует международным подходам и национальному законодательству». Проектные решения по обращению с радиоактивными отходами (РАО) и отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) «соответствуют требованиям законодательства Беларуси, России и требованиям МАГАТЭ». На станции «создана и функционирует система учета и контроля ядерных материалов, отвечающая требованиям безопасности».

Глава Госатомнадзора Ольга Луговская после представления доклада ее коллегами сообщила, что решение о выдаче лицензии на промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС будет приниматься на коллегии МЧС. Дату коллегии она не назвала.

Сессию комментариев после презентации доклада открыли жители Островецкого района — представительница сферы образования и местный депутат. Обе благодарили за решение строить атомную станцию именно в этой местности и возлагали на нее надежды за развитие региона.

Член совета белорусского общественного объединения «Экодом» Ирина Сухий обратила внимание на то, что слушания проводятся в режиме информирования и мнение общественности никак не может повлиять на решение о выдаче лицензии на эксплуатацию блока. Это, по ее словам, является нарушением Орхусской конвенции.

Эксперт Белорусской антиядерной кампании, представитель программы «Безопасность радиоактивных отходов» Российского социально-экологического союза инженер-физик Андрей Ожаровский заявил, что безопасность станции в ходе экспертизы доказана не была, содержание доклада его не убедило. Он подчеркнул, что документ не содержит информации, например, об уровне радионуклидов в газоаэрозольных выбросах блока, указал на недооценку проблемы с РАО и ОЯТ.

Выступавший следом заместитель директора Института ядерных проблем БГУ Александр Лобко парировал, что для обсуждения данных, о которых сказал Ожаровский, нужна более подготовленная с научной точки зрения аудитория.

Представитель Белорусской партии «Зеленые» Анастасия Дорофеева обратила внимание на то, что в обнародованных документах «крайне некорректно представлены перспективы развития возобновляемой энергетики» в Беларуси, что, по ее словам, противоречит исследованиям профильных некоммерческих организаций и планам Министерства энергетики. Она подчеркнула, что заключение о бесперспективности возобновляемой и безальтернативности ядерной энергетики «вводит в заблуждение общественность и лиц, принимающих решение». Также Дорофеева отметила, что в документации не указаны результаты этапа опытно-промышленной эксплуатации первого блока.

Посол Австрии в Беларуси Алоизия Вергеттер, выступившая от имени правительства своей страны, похвалила Беларусь за добровольное стресс-тестирование атомной станции и приветствовала тот факт, что «выдаче лицензии предшествуют слушания». «Прозрачность и гражданское участие с точки зрения Австрии важны, поскольку они могут внести большой вклад в безопасность», — заявила дипломат.

Замминистра энергетики Михаил Михадюк свое выступление посвятил в основном ответам на критические замечания. В первую очередь он заявил: «Никто не отрицает, что АЭС — опасный объект, наша задача сделать его безопасным». Чиновник подчеркнул, что по радиоактивным отходам и отработавшему топливу у Беларуси есть «четкое видение, закрепленное в планах правительства».

На возражения о том, что стране не нужна атомная станция, Михадюк заявил: «Нужна! Она позволит нам заместить менее эффективные действующие мощности!» Он также отверг обвинения в том, что власти не знают, что делать с электроэнергией, заявив, что она пойдет на внутренний рынок. «У нас будет снижение тарифов для реального сектора экономики», — сказал замминистра энергетики.

На предположение, что Беларусь уменьшит газовую зависимость от России, но станет зависимой от поставок российского ядерного топлива, Михадюк ответил, что «все страны зависят друг от друга». Экономическую целесообразность он обосновал таким образом: «Давайте сравним стоимость газа и стоимость одной загрузки [ядерного топлива] — разница в сотни раз».

Инженер-энергетик Сергей Якимов посетовал на то, что в открытом доступе нет обновляющихся в режиме реального времени данных автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, а также заявил о преждевременности выдачи лицензии до завершения анализа всех рисков посещавшими станцию экспертами Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG).

От участников слушаний заранее и непосредственно во время них поступило 55 вопросов, многие из которых задал Ожаровский. Его интересовали технические аспекты функционирования станции, сама процедура слушаний и то, насколько общественность может влиять на будущее АЭС.

Отвечая на один из таких вопросов, консультант Госатомнадзора Олег Соболев отметил, что цель слушаний в первую очередь в том, чтобы проинформировать людей о результатах экспертизы, мнения и предпочтения общественности при этом не измеряются. Представитель ядерного регулятора открыто заявил, что не представляет себе, при каких условиях общественные слушания могли бы повлиять на решение о выдаче лицензии на эксплуатацию блока.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца недалеко от границы с Литвой, преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200 (первый блок готов на 99%, второй — на 80%). Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (головная организация — инжиниринговая компания «АСЭ»).

Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года. Ввести его в промышленную эксплуатацию планируется этой весной.

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