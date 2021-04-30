Член КС Максим Знак остается под стражей — Мингорсуд не внял доводам адвокатов

Минский городской суд 30 апреля в очередной раз отказался отменить заключение под стражу юриста Максима Знака. Об этом в своем телеграм-канале сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский.

Максим Знак. Фото: БелаПАН.

Как подчеркнул Лаевский, мера пресечения должна обосновываться конкретными фактами, указывающими на намерение обвиняемого скрыться или помешать расследованию, однако в отношении Знака «таких фактов нет». «Это не мешает суду оставлять человека под стражей, даже несмотря на то что из предъявленного обвинения неясно, что конкретно якобы сделал обвиняемый, в чем выразились его действия», — отметил адвокат.

По словам Лаевского, после истечения текущего продления срока содержания под стражей 9 мая защита Знака будет обжаловать новое продление. «Не потому, что мы верим этим судам, а потому, что нельзя оставлять без ответа явно незаконные и необоснованные решения, по которым выдающийся представитель юридической профессии лишен свободы, — пояснил адвокат. — Иначе они подумают, что мы остановили борьбу за человека, а это не про нас, это противоречило бы нашим убеждениям».

Член президиума Координационного совета по урегулированию кризиса в Беларуси, кандидат юридических наук адвокат Максим Знак был задержан 9 сентября 2020 года, спустя месяц после президентских выборов. 18 сентября ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). В тот же день Знак, протестуя против обвинения, объявил голодовку, которая длилась 10 суток.

10 февраля Знаку было предъявлено еще два обвинения: в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).

9 марта стало известно, что срок содержания под стражей в СИЗО Знаку продлен на два месяца — до 9 мая.

Правозащитники признали Максима Знака политзаключенным.