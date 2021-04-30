Помиловали приговоренных к смерти братьев Костевых — такое в истории суверенной Беларуси было только однажды.

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Координатору кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрею Полуде стало известно о помиловании братьев Костевых из Черикова. Об этом ему рассказали родные осужденных.

 

 

Как сообщает ПЦ "Весна", 30 апреля родственники Ильи и Станислава Костевых пытались передать им передачу в СИЗО-1. Однако дежурный передачу у них не принял, сообщив, что по поводу осужденных пришла бумага о помиловании из администрации президента. Сейчас парни находятся уже не под юрисдикцией СИЗО-1, а отбывают карантин для этапирования в тюрьму №8 Жодино.

Никакой бумаги родным Костевых не дали, но они надеются, что получат официальное подтверждение информации в начале следующей недели.

До этого правозащитникам было известно лишь об одном случае помилования приговоренного к смертной казни за всю историю независимой Беларуси.

Напомним, 10 января 2020 года на выездном заседании Могилевского областного суда в Черикове были вынесены сразу два смертных приговора в отношении братьев 19-летнего Станислава и 21-летнего Ильи Костевых. Их обвинили в убийстве жившей по соседству учительницы и поджоге ее дома. Приговор о назначении высшей меры наказания — расстрела — вынес судья Михаил Мельников.

22 мая 2020 года Верховный суд не удовлетворил апелляционную жалобу братьев Костевых, приговор осужденным оставили в силе. После этого родные Ильи и Станислава обратились с прошением о помиловании к президенту.

 

 
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Тэги: помилование приговоренные к высшей мере Персона: Илья Костев Станислав Костев Андрей Полуда Михаил Мельников Город: Чериков Могилев Минск Жодино

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