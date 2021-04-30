COVID-19: вторые сутки в Беларуси растет число новых случаев инфекции

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.505 случаев COVID-19, скончалось 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.459 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Вторые сутки количество новых случаев растет — 29 апреля было зарегистрировано 1.309 заболевших, днем ранее — 1.255. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 358.738, умерло 2.542 пациента с коронавирусом, выздоровело — 349.013.

На минувшие сутки выполнено 17.919 тестов на коронавирус (днем ранее 17.175). Всего с начала эпидемии сделано 5.850.328 тестов.

По информации Минздрава, 291,5 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, 111,4 тыс. — прошли полный курс вакцинации.