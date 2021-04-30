На трех граждан возбудили уголовное дело за оскорбление… умершего милиционера

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О возбуждении уголовного дела в отношении трех граждан, подозреваемых в оскорблении умершего милиционера, сообщила 30 апреля пресс-служба МВД.

 

 

«Материал о смерти сотрудника могилевского УВД вышел в ведомственной печати, а после был растиражирован в интернете. Некоторые пользователи вместо соболезнования и слов поддержки близким оставили под публикацией оскорбительные слова. Оперативники <…> выявили трех авторов негативных постов: 37-летнего минчанина, 63-летнюю женщину из Сморгони и 49-летнего жителя Витебска», — говорится в сообщении.

Следователи «дали правовую оценку действиям комментаторов и признали их подозреваемыми по уголовному делу за публичное оскорбление представителя власти».
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Тэги: уголовное дело оскорбление представителя власти Город: Могилев

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