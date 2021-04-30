Левые и профсоюзы потребовали освобождения председателя партии «Зеленые» Дмитрия Кучука
Белорусские левые политические партии, а также независимые профсоюзы выразили решительный протест в связи с
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Подписанты заявили, что «арест и приговор Дмитрию Кучуку являются политически мотивированными и не основываются на здравом смысле».
«Арест и приговор Дмитрию Кучуку — это продолжение цепочки правового нигилизма, который стал основой для удержания власти представителями действующего политического режима. Все это не способствует выходу из политического кризиса, в который вошла Беларусь после президентских выборов 9 августа 2020 года, а также формированию положительного имиджа страны и подрывает ее авторитет на международной арене», — подчеркнули авторы заявления.
Представители левых партий и профсоюзов потребовали немедленного освобождения Кучука и всех других арестованных по политическим мотивам граждан, призвали прекратить политический террор и вернуться в правовое русло.
Кучук был арестован 27 апреля на 15 суток решением суда Фрунзенского района Минска за призывы к участию в несанкционированном мероприятии. Политик вину не признал. Он был одним из заявителей не разрешенного Мингорисполкомом «Чернобыльского шляха» 26 апреля.