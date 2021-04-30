До конца года Беларусь обязана отменить ассортиментные перечни товаров в магазинах

Евразийский межправительственный совет продлил до конца года срок отмены ассортиментных перечней товаров в белорусских магазинах, сообщила на брифинге 30 апреля помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

Фото: charter97.org.

«Что касается вопроса, который был инициирован Республикой Беларусь в части отмены решения Коллегии ЕЭК от 1 марта 2021 года № 24, то хотелось бы отметить, что межправсовет принял решение и по просьбе белорусской стороны продлил до 31 декабря 2021 года срок, который был рекомендован Республике Беларусь для устранения данного барьера. Мы надеемся, что достигнутые договоренности в ходе обсуждения этого вопроса будут выполнены всеми участниками», — сказала Малкина.

4 марта ЕЭК уведомила Беларусь о необходимости исполнения обязательств по функционированию внутреннего рынка союза в сфере розничной торговли. Коллегия ЕЭК признала барьером на внутреннем рынке союза требование об обязательном ассортименте товаров на полках в магазинах розничной торговли страны. ЕЭК предложила белорусскому правительству в течение 30 календарных дней обеспечить устранение имеющихся нарушений и проинформировать комиссию о принятых мерах.

После этого Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) официально заявило, что не согласно с решением ЕЭК и не считает ассортиментные перечни препятствием для движения товаров в рамках Евразийского экономического союза.

«Норма по ведению субъектами торговли ассортиментных перечней товаров была введена до подписания Договора о ЕАЭС и направлена на регулирование деятельности субъектов хозяйствования, осуществляющих предоставление услуги розничной торговли на территории страны, а также на обеспечение продовольственной безопасности Республики Беларусь и прав потребителей на гарантированное наличие в продаже в торговых объектах широкого ассортимента товаров, в том числе социально значимых», — отмечал МАРТ.

Кроме того, подчеркивало министерство, указанная норма «применяется в равной степени как к иностранным, так и к отечественным субъектам хозяйствования, таким образом обеспечено соблюдение требования предоставления иностранным поставщикам услуг национального режима».

МАРТ утверждал, что установление ассортиментных перечней товаров не является препятствием свободного движения товаров в рамках ЕАЭС, поскольку ассортиментные перечни товаров не предусматривают указания конкретного поставщика товаров.