Официальный дилер Škoda в Беларуси продолжит обслуживать автомобили чешского производителя

Компания «ФелОкт-сервис», генеральный импортер Škoda Auto в Беларуси, продолжит обслуживать автомобили Škoda, несмотря на запрет на их ввоз в страну, передает БелаПАН .

«Обслуживание всех автомобилей Škoda на территории Республики Беларусь, включая гарантийные обязательства, продолжает осуществляться официальными дилерами», — подчеркивается в сообщении компании «ФелОкт-сервис».

Напомним, на прошлой неделе правительство приняло постановление № 240, которым «для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа» ввело запрет на импорт в страну ряда товаров.

В перечень запрещенных внесены товары компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8x4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me). Перечень будет действителен в течение шести месяцев.

В связи с принятием этого решения Государственный таможенный комитет 27 апреля пояснил, что таможенные органы не будут осуществлять таможенное оформление и выпуск в свободное обращение для реализации в Беларуси автомобилей Škoda.

Ранее Liqui Moly (Германия), Škoda Auto (Чехия) и Beiersdorf (Германия) отказались финансировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если он пройдет в Беларуси, в связи с нарушениями прав человека в стране. Международная федерация хоккея перенесла все матчи в Ригу (Латвия), которая изначально была соорганизатором турнира.

После этого белорусские власти заявили, что примут ответные меры в отношении тех, кто препятствовал проведению чемпионата мира по хоккею в Беларуси.

В конце марта был подписан указ № 128 «О применении специальных мер». Документ принят «в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов» и предусматривает введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), «выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц».

Правительству было поручено определить перечень товаров, в отношении которых будут вводиться санкции.