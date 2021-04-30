Официально: в этом году зафиксировано 244 случая педофилии

По словам заместителя начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Александра Грачева, в Беларуси выросло число дел по педофилии.

Он отметил, что в первом квартале этого года милицией выявлено 244 преступления данной категории (+35% к аналогичному периоду прошлого года), установлено 199 пострадавших детей.

По уголовным делам проходят 127 подозреваемых в педофилии.

Милицейский начальник привел и данные за 2020-й. Выявлено 691 преступление против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних. Установлен 471 ребенок, потерпевший от педофилов.