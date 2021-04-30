Лукашенко устроил кадровую пятницу

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Александр Лукашенко 30 апреля провел ряд кадровых назначений.

Как сообщает его пресс-служба, новые должности получили:

Сергей Гусаченко назначен первым зампредом НГТРК;

Дмитрий Примшиц — зампредом НГТРК.

Кроме этого Лукашенко дал согласие на назначение:

Юрия Валеватого — первым зампредом Гродненского облисполкома;

Дениса Курленко — зампредом Миноблисполкома;

Дмитрия Захарчука — главой Вороновского райисполкома;

Игоря Бобыря — главой администрации Ленинского района Гродно;

Александра Бурака — зампредом Госстандарта;

Виктора Савчука — генконсулом Беларуси в Белостоке;

Алексея Игликова — главой УКГК Гомельской области;

Ивана Курмана — управделами Гродненского облисполкома.

 

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Тэги: кадровая политика Персона: Александр Лукашенко Сергей Гусаченко Дмитрий Примшиц Юрий Валеватый Денис Курленко Дмитрий Захарчук Игорь Бобырь Александр Бурак Виктор Савчук Алексей Игликов Иван Курман

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