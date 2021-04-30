Лукашенко устроил кадровую пятницу
Александр Лукашенко 30 апреля провел ряд кадровых назначений.
Как сообщает его пресс-служба, новые должности получили:
Сергей Гусаченко назначен первым зампредом НГТРК;
Дмитрий Примшиц — зампредом НГТРК.
Кроме этого Лукашенко дал согласие на назначение:
Юрия Валеватого — первым зампредом Гродненского облисполкома;
Дениса Курленко — зампредом Миноблисполкома;
Дмитрия Захарчука — главой Вороновского райисполкома;
Игоря Бобыря — главой администрации Ленинского района Гродно;
Александра Бурака — зампредом Госстандарта;
Виктора Савчука — генконсулом Беларуси в Белостоке;
Алексея Игликова — главой УКГК Гомельской области;
Ивана Курмана — управделами Гродненского облисполкома.