Лукашенко устроил кадровую пятницу

Александр Лукашенко 30 апреля провел ряд кадровых назначений.

Как сообщает его пресс-служба, новые должности получили:

Сергей Гусаченко назначен первым зампредом НГТРК;

Дмитрий Примшиц — зампредом НГТРК.

Кроме этого Лукашенко дал согласие на назначение:

Юрия Валеватого — первым зампредом Гродненского облисполкома;

Дениса Курленко — зампредом Миноблисполкома;

Дмитрия Захарчука — главой Вороновского райисполкома;

Игоря Бобыря — главой администрации Ленинского района Гродно;

Александра Бурака — зампредом Госстандарта;

Виктора Савчука — генконсулом Беларуси в Белостоке;

Алексея Игликова — главой УКГК Гомельской области;

Ивана Курмана — управделами Гродненского облисполкома.