Новый посол РФ Лукьянов вручил копии верительных грамот главе МИД Макею

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Новый посол России Евгений Лукьянов 30 апреля вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Владимиру Макею.

Фото МИД Беларуси

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, Макей поздравил посла с началом дипломатической миссии в Беларуси и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Минском и Москвой.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений.

69-летний Евгений Лукьянов был назначен послом 25 марта этого года.

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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Владимир Макей Евгений Лукьянов

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