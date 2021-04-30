Биржа: последние апрельские торги обвалили все основные валюты
В последний день апреля на Белорусской валютно-фондовой бирже упали все основные иностранные валюты.
По данным БВФБ, свои сессии они завершили на следующих позициях:
- российский рубль — 3,4165 белорусского рубля за 100 российских (-0,0273 пункта);
- евро — 3,0961 белорусского рубля (-0,0066 пункта);
- доллар — 2,5597 белорусского рубля (-0,0019 пункта).
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