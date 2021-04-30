СК подозревает в новогоднем убийстве двух мужчин

Двух мужчин (35 и 40 лет) следствие подозревает в убийстве 45-летнего жителя Бобруйска.

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Как сообщили в СК, в начале года в милицию обратилась бобруйчанка, сообщившая о без вести пропавшем племяннике. Женщина тогда заявила, что ее родственник не пришел отмечать Новый год и не отвечает на звонки.

Разыск по горячим следам ничего не дал. Тело пропавшего обнаружил случайный прохожий в лесном массиве города. Экспертиза показала, что на трупе были повреждения, от которых тот мог скончаться.

В ходе расследования удалось выйти на местных жителей, с которыми он выпивал накануне Нового года. «Между собутыльниками завязалась драка, во время которой старший из них упал и не смог встать. Обидчики оттащили его вглубь леса и забросали листьями», — сообщили СК.

В настоящее время они находятся СИЗО.