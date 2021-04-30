Госдолг Беларуси почти достиг 60 млрд рублей

Государственный долг Беларуси в январе-марте 2021 года увеличился на 1,5 млрд рублей, или на 2,7%, и на 1 апреля составил 59,3 млрд рублей, или 37,9% к ВВП.

Как сообщает Министерство финансов, внешний госдолг составил 18,1 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 0,5 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 2,4%.

В январе-марте привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 171,5 млн долларов: 122,7 млн долларов — правительства РФ; 40,3 млн. долларов — МБРР; 8,3 млн долларов — Экспортно-импортного банка КНР; 0,2 млн долларов — ЕБРР и Северный инвестиционный банк.

Погашение внешнего госдолга в январе-марте составило 568,7 млн долларов: 242,7 млн долларов — правительства и банков РФ; 189,9 млн долларов — банки КНР; 112,1 млн долларов — ЕФСР; 22,0 млн долларов — МБРР; 1,5 млн долларов — ЕБРР и СИБ; 0,5 млн долларов — Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 апреля составил 11,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,9 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 19,1%.

По данным Минфина, в январе-марте размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 721,0 млн долларов. Погашено валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 3,0 млн долларов.

Следует отметить, что за январь 2021 года Минфин продал валютных облигаций на внутреннем рынке больше, чем за весь прошлый год. По неофициальной информации, это связано с реструктуризацией властями валютного долга одного из крупных государственных промышленных предприятий. По мнению финансовых аналитиков, это мог быть Белорусский металлургический завод, а ценные бумаги выкуплены белорусскими банками.

Национальный банк не исключает, что реструктуризация кредитной задолженности крупных промышленных предприятий может привести к дальнейшему увеличению внутреннего госдолга в Беларуси, сообщил на пресс-конференции 15 апреля заместитель председателя правления главного банка страны Дмитрий Калечиц.

«Действительно, реструктуризация кредитной задолженности Белорусского металлургического завода привела к некоторому росту внутреннего госдолга. Что касается текущего года, в случае необходимости подобные сделки возможны, если они будут касаться стратегических предприятий. Понятно, что такие решения будут приниматься и точечно», — сказал Калечиц, отвечая на вопросы БелаПАН.

Платежи по госдолгу Беларуси в 2021 году оцениваются на уровне 8 млрд рублей, в том числе погашение — 4,9 млрд рублей, обслуживание — 3,1 млрд рублей. Из общего объема платежи в иностранной валюте составят 3 млрд долларов, в том числе погашение госдолга — 1,9 млрд долларов, обслуживание — более 1,1 млрд долларов.

В 2020 году госдолг Беларуси увеличился на 13 млрд рублей, или на 29%, и на 1 января 2021 года составил 57,8 млрд рублей, или 37,3% к ВВП.

Правительство Беларуси в 2021-2025 годах намерено удерживать уровень госдолга не более 40% к ВВП.

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