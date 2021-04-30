Тихановская обсудила с итальянскими политиками ситуацию в Беларуси

Ситуация в Беларуси и пути выхода из кризиса обсуждены на встречах белорусского демократического лидера Светланы Тихановской с итальянскими политиками в ходе ее рабочего визита в Италию.

Как сообщает пресс-служба Тихановской, в первый день визита, 29 апреля, она встретилась с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, его заместителем Бенедетто Делла Ведова, министром труда Андреа Орландо, лидерами основных групп итальянского парламента, а также выступила на слушаниях комитета по международным отношениям итальянского парламента, посвященных Беларуси.

«Главная тема, которая обсуждалась, — как Италия может помочь белорусам, — говорится в сообщении. — Тихановская призвала Италию быть более решительной в действиях, поддержать на уровне ЕС санкции против режима Лукашенко — в мае будет рассматриваться новый пакет. Тихановская рассказала про ситуацию с политзаключенными, о «деле Тихановского — Лосика — Статкевича», фактах пыток в тюрьмах. Она призвала политиков брать патронаж над политзаключенными Беларуси и писать им письма, публично выступать в их поддержку».

В ходе встреч обсуждалась тема переговоров по выводу Беларуси из кризиса и роль Италии в этом — на уровне конференции под эгидой Парламентской ассамблеи ОБСЕ, круглых столов с участием экспертов из стран ЕС.

«Очень важно, что Италия понимает белорусский народ и может способствовать выходу из кризиса через переговоры. У Беларуси и Италии много общего, и у наших стран большое будущее», — сказала Тихановская.

Она отметила важность рабочего движения в Беларуси, необходимость организации стачки. По ее словам, сейчас белорусские рабочие борются за свои права, несмотря на запугивания, риск быть задержанными и уволенными. «Наша борьба — это революция контрастов. Это выбор между прошлым и будущим. Это выбор в пользу открытости и против изоляции, которую создает Лукашенко. Это протест за справедливость и против безнаказанности. И это борьба за переговоры как мирный выход из кризиса», — подчеркнула Тихановская.