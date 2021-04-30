Рубль растет ко всем основным валютам

/ Экономика
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Белорусский рубль демонстрирует рост ко всем основным иностранным валютам на открытии последних апрельских торгов на БВФБ.

По данным на 10:30, российский рубль теряет в весе 0,0136 пункта и торгуется на уровне 3,4302 белорусского рубля за 100 российских.

Евро падает на 0,0024 пункта — 3,1003 белорусского рубля.

Доллар сдает 0,0013 пункта — 2,5603 белорусского рубля.

Прошедшая рабочая неделя (26-30 апреля) на БВФБ отсалютовала падением всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

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Тэги: валюта

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