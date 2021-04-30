В пятницу Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

/ Общество
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В последний апрельский день погоду в республике будут формировать атмосферные фронты от циклона, смещающегося с Западной Европы на Европейскую часть РФ.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (по юго-востоку, а на остальной территории — местами, ожидаются грозы).

Ветер юго-западный, западный порывистый (в отдельных районах сильный порывистый).

Погода в регионах:

  • Брест +17..+19°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск +13..+15°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель +17..+19°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно +15..+17°C (ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Могилев +15..+17°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Минск +15..+17°C (ветер порывами до 14 м/с).

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен оранжевый уровень опасности.

МЧС советует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать поражения молнией:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;
  • во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
  • на улице не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;
  • при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
  • если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;
  • нельзя купаться в водоемах;
  • не следует бегать;
  • следует находиться на удалении от линий электропередач;
  • если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

 

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Тэги: прогноз погоды

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