В пятницу Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

В последний апрельский день погоду в республике будут формировать атмосферные фронты от циклона, смещающегося с Западной Европы на Европейскую часть РФ.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (по юго-востоку, а на остальной территории — местами, ожидаются грозы).

Ветер юго-западный, западный порывистый (в отдельных районах сильный порывистый).

Погода в регионах:

Брест +17..+19°C (ветер порывами до 14 м/с);

Витебск +13..+15°C (ветер порывами до 14 м/с);

Гомель +17..+19°C (ветер порывами до 14 м/с);

Гродно +15..+17°C (ветер порывами до 15-20 м/с);

Могилев +15..+17°C (ветер порывами до 14 м/с);

Минск +15..+17°C (ветер порывами до 14 м/с).

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен оранжевый уровень опасности.

МЧС советует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать поражения молнией:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;

на улице не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;

нельзя купаться в водоемах;

не следует бегать;

следует находиться на удалении от линий электропередач;

если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.