Православные отмечают Страстную пятницу: что запрещено и необходимо делать
Всего два дня осталось до одного из главных христианских праздников — Пасхи. Страстная пятница — это особенный день во время
Церковь напоминает, что в этот день вспоминаются страдания Христовы, которые стали спасением для верующих.
В богослужении вспоминаются события, которые произошли после Тайной вечери: арест в Гефсиманском саду, суд Пилата, тройное отречение Петра, истязания уготовленные Христу, его распятие на кресте, а также все события, которые произошли вплоть до того как его тело возложили в гроб.
Вот, что сегодня нельзя делать:
- веселиться (смеяться, петь, танцевать, посещать разные увеселительные заведения);
- выпивать алкогольные напитки;
- пить воду;
- заниматься домашними работами;
- резать хлеб (можно только ломать);
- есть до выноса плащаницы;
- пить воду;
- забивать гвозди и вбивать что-либо в землю;
- стричься, красить волосы и делать иные косметические процедуры.
А вот, что рекомендуется:
- нужно сходить в церковь на службу (во время пандемии священники просят верующих воздержаться от посещения людных мест) и принести домой 12 свечей, зажечь и обойти все углы дома, а затем дать им до конца догореть;
- готовить пасхальные куличи;
- посвятить себя размышлениям над событиями этого дня, которые описываются в Евангелии.
Напомним, именно в этот день Иисуса схватили и приказали распять на кресте.