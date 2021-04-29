Минчанина посадили на 13 суток за красно-белые наклейки на окне в виде облаков и тюльпанов

Суд Фрунзенского района Минска 29 апреля арестовал на 13 суток 40-летнего Дениса Музыкина за наклейки на окнах его квартиры в виде облаков, тюльпанов и ромашек бело-красно-белого цвета.

Снимок носит сугубо иллюстративный характер. Фото: mislpronzaya.livejournal.com.

Как сообщает телеграм-канал «Вясна» назірае», Музыкин был задержан 28 апреля сотрудниками Фрунзенского РУВД. На него составили протокол по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Согласно протоколу, мужчина «принял участие в пикетировании путем размещения на окне наклеек в виде облаков, тюльпанов и ромашек бело-красно-белой расцветки, формообразующих БЧБ-флаг, а также вывесив на балконе полотенца бело-красно-белого цвета для демонстрации гражданам своих политических интересов».

Сам задержанный утверждает, что на окне постоянно закрыты жалюзи, поэтому наклеек не видно и висят они лично для него.

Судья Мария Ерохина признала Музыкина виновным по ч. 1 ст. 24.23 КоАП и арестовала на 13 суток.