ДТП на МКАД — у грузовика отвалились колеса, а легковушка загорелась

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Два серьезных ДТП случились днем 29 апреля на Минской кольцевой автодороге, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Примерно в 13:40 на внешнем кольце на участке от Долгиновского тракта до деревни Зацень у грузового автофургона «ГАЗ» на ходу отсоединились два задних левых колеса. Грузовик вошел в неуправляемый занос и снес бетонную опору освещения. Пострадавших нет.

А за полтора часа до этого еще одна авария была зафиксирована на внутреннем кольце МКАД на участке между улицами Уборевича и Свислочской.

Легковой «Ситроен» столкнулся с ехавшим попутно трактором. От удара легковушку отбросило на двигавшийся в соседней полосе «Мерседес», после чего «Ситроен» загорелся.

Очевидцы успели вытащить из машины водителя и пассажира, оба получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

 

 

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Тэги: ДТП МКАД Город: Минск

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