Телеграм-канал «Черная книга Беларуси» признан экстремистским

/ Общество
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Решением суда Железнодорожного района Гомеля от 29 апреля телеграм-канал «Черная книга Беларуси» признан экстремистским.

Такой же статус получили и схожие по содержанию каналы «ЧКБ Витебск и область», «ЧКБ Могилев и область», «ЧКБ Гомель и область», «ЧКБ Брест и область», «ЧКБ Гродно и область».

Судебное решение принято на основании материалов областного управления ГУБОПиК.

«Администраторы сообществ размещали экстремистские публикации, в которых, в том числе, выражается неприязнь к государственных органам, госслужащим и правоохранителям. В материалах зачастую используются различные презрительные наименования (бандиты, фашисты, преступники, каратели, лжецы), разжигается социальная рознь. В совокупности это формирует негативное отношение к действующей власти, подрывает ее авторитет», — отмечается в сообщении пресс-службы МВД.

 

 

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Тэги: телеграм-канал Черная книга Беларуси экстремизм

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