COVID-19: число выявленных в Беларуси за минувшие сутки случаев инфекции вновь выросло

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1309 случаев COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1406 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

За сутки количество новых случаев выросло — 28 апреля было зарегистрировано 1255 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 357 233, умерло 2532 пациента с коронавирусом, выздоровело — 347 554.

За минувшие сутки выполнено 17 175 тестов на коронавирус (днем ранее 17 479). Всего с начала эпидемии сделано 5 832 409 тестов.

По информации Минздрава, на сегодняшний день 286,9 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, 102,2 тыс. — прошли полный курс вакцинации.