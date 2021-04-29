Месси готов продлить контракт с «Барсой» с понижением зарплаты — но с одним условием

Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси может пойти на сокращение зарплаты в размере на 50% в новом контракте, однако для этого руководство команды должно выполнить несколько условий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на испанский телеканал TV3.

Отмечается, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта и являющийся агентом футболиста отец Месси Хорхе провели встречу, на которой обсудили детали возможного продления действующего контракта, рассчитанного до 30 июня 2021 года. Во время разговора сторона Месси выдвинула несколько условий для подписания нового соглашения, в то время как Лапорта не стал пока делать конкретных предложений, заявив о надежде на лояльность форварда команде.

По предложению Хорхе Месси, о котором сообщает TV3, его сын должен получить контракт до 2022 года, а по окончании соглашения форвард перейдет в американский клуб «Интер Майами», одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм.

После выступлений в лиге MLS Месси вернется в Испанию и займет место в администрации «Барселоны». В обмен на эти условия аргентинский нападающий готов подписать новый договор с понижением зарплаты на 50%, на чем настаивает испытывающая финансовые затруднения «Барселона».

Одной из возможных причин заключения нового соглашения с командой выступает желание аргентинского футболиста провести качественную подготовку перед чемпионатом мира, который пройдет зимой 2022 года в Катаре. Месси ни разу не выигрывал с командой чемпионский титул, в свою очередь, выступление на ближайшем ЧМ может стать для аргентинца последним шансом выиграть этот трофей в составе национальной команды.

В начале марта СМИ уже сообщали о возможном переходе Месси в американский клуб «Интер Майами». Этот клуб выступает в MLS с 2020 года. Ныне за команду выступают действующий чемпион мира Блез Матюиди и вице-чемпион мира 2014 года Гонсало Игуаин.

Основными претендентами на подписание контракта с аргентинским футболистом до недавнего времени также считались французский «ПСЖ» и английский «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 30 матчах, забил 25 мячей и отдал девять результативных передач. После 32 игр «Барселона» занимает промежуточное третье место в турнирной таблице, набрав 71 очка. Отставание от лидирующего «Атлетико», который сыграл на игру больше, составляет два балла.

Использованы стоковые изображения от Depositphotos