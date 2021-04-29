«Росатом» включил пуск второго блока БелАЭС в перечень приоритетов корпорации на этот год

Физический пуск второго энергоблока Белорусской АЭС является одной из наиболее важных задач российской государственной корпорации «Росатом» на 2021 год, заявил ее генеральный директор Алексей Лихачёв 28 апреля в обращении к работникам атомной отрасли.

Фото: csrjournal.com.

«Мы уже говорили о задачах этого года, напомню самые важные из них, — цитирует его сайт «Росатома». — Это, конечно, физпуск на блоке № 2 Белорусской атомной станции, а первый блок передать заказчику в промышленную эксплуатацию. В Венгрии нужно получить лицензию на строительство, а в Финляндии и Египте — подготовить и сдать регуляторам необходимые для получения лицензии документы. Предстоит запуск строительства реактора БРЕСТ-300 в Северске. До конца года в состав «Атомфлота» должен вступить новый ледокол «Сибирь». И еще одно важное направление: в Сарове разворачиваются практические работы по созданию Национального центра физики и математики с открытием там филиала МГУ имени Ломоносова».

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца, недалеко от границы с Литвой, преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200 (первый блок готов на 99%, второй — на 80%). Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (головная организация — инжиниринговая компания «АСЭ»).

Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года. 30 апреля этого года пройдут общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию блока. Ввести его в промышленную эксплуатацию планируется до конца весны.

Физический пуск второго энергоблока БелАЭС в 2021 году в начале апреля анонсировал министр энергетики Виктор Каранкевич. «В этом году уже была обеспечена сборка реактора, загрузка в него имитаторов тепловыделяющих сборок, — говорил чиновник в интервью телеканалу «Беларусь 1». — Также планируется уже переход в ближайшее время к следующему подэтапу так называемой холодно-горячей обкатки реакторной установки. Начало будет обеспечено проведением гидроиспытаний и циркуляционной промывки. В дальнейшем в течение 2021 года планируется также поставка свежего ядерного топлива на второй энергоблок, загрузка его в активную зону реактора и, соответственно, начало и проведение физического пуска».

Топливо для второго энергоблока доставили на станцию 19 апреля. Ввести его в эксплуатацию в соответствии с указом Александра Лукашенко № 447 от 30 ноября 2020 года должны в первой половине 2022 года. Вместе с тем посол Беларуси в РФ Владимир Семашко недавно заявил, что запустить второй блок в промышленную эксплуатацию планируется в июле следующего года.