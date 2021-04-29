Лукашенко поручил за год продать или снести заброшенные сельские дома

Александр Лукашенко 29 апреля на совещании о текущей ситуации в агропромышленном комплексе вновь обратил внимание на проблему большого количества пустующих приусадебных участков и заброшенных домов в деревнях.

Заброшенный дом в посёлок Свободный под Слуцком. Фото: belarus-news.info.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, он поставил задачу перед всей вертикалью власти в течение этого года оперативно решить соответствующие вопросы: бесхозяйные дома нужно либо продать, либо снести их, а землю — рекультивировать и вовлечь в сельхозоборот. Вместе с тем Лукашенко отметил и позитивную тенденцию: в последнее время горожане начали активно покупать пустующие участки и дома в сельской местности.

Аналогичным образом Лукашенко потребовал решить проблему старых, не используемых сейчас зданий бывших ферм: «Мы построили животноводческие комплексы. Это дало нам возможность уйти почти повсеместно из производственных помещений, которые на ладан дышат и технологически не могут обеспечить производство. То есть мы бросили старые фермы, и на крышах растут деревья». На решение этой проблемы он отвел два-три года, подчеркнув, что эти объекты не должны быть «памятниками бесхозяйственности», а высвобождаемые земли должны использоваться под нужды сельского хозяйства. «Приводите все в порядок!» — потребовал Лукашенко.

Он поручил председателю КГК Василию Герасимову взять решение обозначенных проблем на контроль. «И не дай бог кто-то не выполнит эти задачи, ссылаясь на какие-либо обстоятельства», — предупредил Лукашенко.

Как сообщалось, 24 марта Лукашенко подписал указ № 116 «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами». Документом упрощается порядок отчуждения гражданами принадлежащих им жилых домов в сельских населенных пунктах и городах районного подчинения, которые были построены до 8 мая 2003 года (даты вступления в силу закона «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним»). Отчуждаться такие дома могут без наличия правоудостоверяющих документов на них при условии внесения сведений о жилых домах в похозяйственную книгу сельского (поселкового) исполнительного комитета либо их возведения на земельных участках, предоставленных в соответствии с законодательством (независимо от государственной регистрации прав на эти участки).

Указом обеспечивается создание условий для вовлечения в оборот жилых домов, пустующих три года и более или находящихся в аварийном состоянии, а также занимаемых ими земельных участков. Предусмотрен соответствующий алгоритм работы исполкомов по выявлению таких домов и включению их в единый реестр пустующих домов. Доступ к этой базе данных будет предоставляться заинтересованным на безвозмездной основе.

Пустующие жилые дома, признанные судом бесхозяйными и переданные в собственность административно-территориальной единицы, исполкомы смогут продавать на аукционах по рыночной стоимости с возможностью поэтапного снижения цены до одной базовой величины. Облисполкомы наделяются правом определять населенные пункты, на территории которых пустующие дома могут быть проданы сразу за одну базовую величину. Покупателю такого дома по его заявлению предоставляется рассрочка оплаты до трех лет без индексации платежей.

Снос непригодных для использования пустующих домов не выше двух этажей допускается без разработки проектной документации на их снос.