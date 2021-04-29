С начала года собрано более 15 тонн пластмассовых крышечек в помощь больным детям

С начала года в рамках проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки» собрано более 15 тонн пластмассовых крышечек от ПЭТ-бутылок, средств бытовых парфюмерии и химии.

Вырученные после сдачи крышечек на переработку средства будут направлены на помощь Максиму Диковицкому из Пинска, которому необходима инвалидная коляска, и на приобретение специального тренажера для Ульяны Самсон из Березовки.

Проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки» стартовал в середине 2018 года. Его реализует учреждение «СоциоЭкоЦентр». Средства, вырученные от продажи пластмассовых крышек переработчикам, направляются на приобретение медикаментов, мединвентаря и медоборудования для тяжело больных детей.

Проект «Новая жизнь в обмен на крышечки» реализуется при поддержке генерального партнера и спонсора унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».

Специальные емкости для сбора пластмассовых крышечек установлены во многих торговых центрах, крупных магазинах, школах.