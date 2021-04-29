Лукашенко бьет тревогу: состоянии дел в животноводстве «несколько настораживает»

Несмотря на некоторые достижения в сельском хозяйстве некоторые моменты не могут вселять оптимизм. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании, посвященном вопросам АПК.

По его словам, информация контролирующих органов об актуальном состоянии дел в животноводстве «несколько настораживает».

В частности, как передает пресс-служба белорусского правителя, он обратил внимание на снижение производства скота и птицы в живом весе, а также росте падежа и сокращении поголовья.

Он напомнил, что это «зона ответственности прокуратуры. Падеж недопустим, если мы хотим, чтобы сельскохозяйственное производство росло».

Лукашенко отметил, что это не только технологические вопросы, которые профильные специалисты должны заблаговременно планировать и решать. От производства зависит реализация продукции и, как следствие, экономическое состояние деревни, которое сейчас не самое простое.

«За деньгами даже не обращайтесь. Деньги у вас. Нам дай бог решить те задачи и реализовать те планы, которые мы наметили. Мы не можем направлять значительные денежные средства туда, где они должны зарабатываться и откуда они должны поступать в бюджет. Мы не можем позволить себе восполнять денежные потери ничем, кроме эффективности производства», — подчеркнул он.

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