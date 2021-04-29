Биржа: в Чистый четверг доллар упал
Торги 29 апреля, когда православный мир
Три основные иностранные валюты завершили свои позиции на следующих позициях:
- российский рубль — 3,4438 белорусского рубля (+0,0225 пункта);
- евро — 3,1027 белорусского рубля (+0,0088 пункта);
- доллар — 2,5616 белорусского рубля (-0,0017 пункта).
Ранее сообщалось, что
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