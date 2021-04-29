Биржа: в Чистый четверг доллар упал

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Торги 29 апреля, когда православный мир отмечает Чистый четверг, на БВФБ завершились падением американской валюты, хотя на открытии торгов она демонстрировала осторожный рост.

Фото pexels.com

Три основные иностранные валюты завершили свои позиции на следующих позициях:

  • российский рубль — 3,4438 белорусского рубля (+0,0225 пункта);
  • евро — 3,1027 белорусского рубля (+0,0088 пункта);
  • доллар — 2,5616 белорусского рубля (-0,0017 пункта).

Ранее сообщалось, что банки установили утром в своих обменниках новые курсы валют.

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Тэги: курсы валют

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