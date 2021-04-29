Лукашенко считает, что его диктатура спасла сельское хозяйство

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В ковидном испытании победили национальные интересы, особенно в такой фундаментальной сфере безопасности государства, как обеспечение приоритетных потребностей населения, заявил Александр Лукашенко 29 апреля в Минске на совещании о текущей ситуации в агропромышленном комплексе.

«В этом контексте вопрос продовольственной безопасности вышел на одно из первых мест. Прошлой весной в мире были чуть ли не панические настроения: не знали, как посеять и вырастить урожай, предрекали дефицит продуктов питания. Так в мире и произошло. Сегодня рост цен на продукты питания превысил 10% по всей планете. Но именно в этот момент так называемая диктатура и порядок, за которые нас не просто подкритиковывают, а упрекают, показали свою эффективность, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Благодаря тому потенциалу, который мы создали за период независимости в сельскохозяйственной отрасли, в прошлом году обеспечен рост производства основных видов продукции».

Лукашенко отметил, что прошлый год стал настоящей проверкой для системы мировых экономических отношений: закрылись границы, разрушились многолетние торговые связи, а государства и экономические союзы отказались выполнять взятые на себя обязательства по взаимной поддержке. «Не исключаю, что это кому-то надо было. Но то, что этим многие воспользовались, наверное, для присутствующих здесь не является секретом», — сказал он.

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Тэги: сельское хозяйство белорусская экономика Персона: Александр Лукашенко

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