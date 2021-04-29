В отношении активиста Андрея Шарендо возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении президента
В отношении брестского активиста Андрея Шарендо возбуждено уголовное дело по статье о публичном оскорблении президента, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
«Прокуратура Брестской области в ходе мониторинга информации, размещаемой в сети интернет, установила, что на одном из ресурсов 29 марта 2021 года размещено интервью, в котором от имени местного активиста Андрея Шарендо содержатся призывы к протестам, а также формулировки и выражения, публично оскорбляющие президента Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
Прокуратура направила информацию для проведения проверки. По ее результатам Брестский межрайонный отдел Следственного комитета по факту публичного оскорбления главы государства возбудил и расследует дело по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса.
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