«Белавиа» вновь будет летать в Будапешт
Авиакомпания «Белавиа» 2 мая возобновит выполнение прерванных ранее из-за пандемии COVID-19 регулярных рейсов Минск — Будапешт — Минск.
Полеты по данному направлению будут выполняться два раза в неделю (по средам и воскресеньям), сообщает пресс-служба белорусского авиаперевозчика.
Расписание (время указано местное):
- Минск— Будапешт — 12.30—13.15;
- Будапешт — Минск — 13.55—16.35.
В авиакомпании рекомендуют перед покупкой билета уточнить у компетентных органов ограничения на въезд/выезд в страну назначения.