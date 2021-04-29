«Белавиа» вновь будет летать в Будапешт

Авиакомпания «Белавиа» 2 мая возобновит выполнение прерванных ранее из-за пандемии COVID-19 регулярных рейсов Минск — Будапешт — Минск.

Парламент Венгрии / Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Полеты по данному направлению будут выполняться два раза в неделю (по средам и воскресеньям), сообщает пресс-служба белорусского авиаперевозчика.

Расписание (время указано местное):

Минск— Будапешт — 12.30—13.15;

Будапешт — Минск — 13.55—16.35.

В авиакомпании рекомендуют перед покупкой билета уточнить у компетентных органов ограничения на въезд/выезд в страну назначения.