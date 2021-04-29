Что происходит в обменниках

/ Экономика
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В обменных пунктах банков, работающих в Беларуси, установлены новые курсы иностранных валют.

По данным select.by на 09:40, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,555, а купить по 2,564 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,59);

  • евро 3,092 / 3,1 (3,14);
  • 100 российских рублей 3,42 / 3,43 (3,51).

Прошедшая рабочая неделя (26-30 апреля) на БВФБ отсалютовала падением всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

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Тэги: курсы валют

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