Что происходит в обменниках

В обменных пунктах банков, работающих в Беларуси, установлены новые курсы иностранных валют.

По данным select.by на 09:40, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,555, а купить по 2,564 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,59);

евро 3,092 / 3,1 (3,14);

100 российских рублей 3,42 / 3,43 (3,51).

Прошедшая рабочая неделя (26-30 апреля) на БВФБ отсалютовала падением всех пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by .

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