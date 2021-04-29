В Севилье умер Хуан Хойя Борха, прославившийся на весь мир своим хохотом на ТВ
Ставший настоящей звездой испанский актер Хуан Хойя Борха, получивший в Сети прозвище Хохотун или «хохочущий испанец», умер в возрасте 65 лет.
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Широкую известность в социальных сетях Борха получил после распространения ролика из эфира испанского телешоу. В эфире телеканала актер рассказывает историю из своей жизни, но не может сдержать смех, заражая хохотом телеведущего и зрителей. Видео стало вирусным, а скриншот ролика превратился в мем, с помощью которого пользователи Сети выражают свою реакцию на очень смешные ситуации.