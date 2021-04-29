В Европарламенте предложили отключить Россию от платежной системы SWIFT

Накануне в Европарламенте прошли дебаты. Темами рассмотрения стали ситуации с Алексеем Навальным, скоплению российских войск у границ Украины и взрыв на складах боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Так, в частности, пишет DW, представительница фракции Европейской народной партии Сандра Калниете (Латвия) считает, что все последние события говорят только об одном: «провокации Кремля не прекратятся».

В этой связи она предлагает «четко и недвусмысленно объяснить России, какую высокую цену ей придется заплатить за нарушение правил, установленных международным правом».

Ее рецепт — предоставление Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО и поставки ей оборонных вооружений.

Также представитель самой крупной фракции в ЕП Михаэль Галер (ФРГ) заявил, что Украине следует предоставить оборонное оружие, хотя он и сожалеет, что все «зашло так далеко».

Он также подчеркнул, что ЕС должен предупредить Москву о последствиях, если она начнет военные действия против Украины.

Среди вариантов евродепутат назвал прекращение импорта в ЕС российских нефти и газа, а также отключение РФ от платежной системы SWIFT.