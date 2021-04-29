У православных Чистый четверг: что нужно и нельзя делать
Этот день является очень важным во время Страстной недели. По приданию, именно в четверг произошла Тайная вечеря — трапеза Иисуса Христа с его учениками. Считается, что собрав их в четверг, Иисус омыл им ноги, чтобы продемонстрировать безграничное смирение, которое должно быть у каждого христианина.
Что нужно делать
В Чистый четверг, по традиции, купаются в озере или реке, а также ходят в баню. Верующие считают, что в этот день вода обладает особыми свойствами, способными очистить дух и оздоровить тело.
В этот день принято было ходить в храм, чтобы причаститься и исповедоваться (с учетом пандемии коронавируса, в этот раз лучше от этого отказаться).
А вот на что он не может повлиять, так это на уборку и подготовку жилища к празднику. Сегодня можно и нужно привести в порядок дом, заняться стиркой и другими домашними делами.
Согласно традициям, после того, как дома будет наведен порядок, можно заняться приготовлением праздничных пасхальных блюд, которые, к слову, вкушать в этот день строго запрещено. В Великий четверг также можно раскрашивать писанки.
Что запрещено делать
С учетом того, что в Великий четверг начинается самая строгая часть Великого поста, необходимо следовать ограничениям в пище и воздерживаться от алкоголя.
Кроме этого сегодня нельзя:
- выносить деньги из дома, а также давать в долг и совершать крупные покупки;
- начинать приготовление праздничных пасхальных блюд до уборки;
- гневаться и ссориться;
- оставлять на пятницу немытую посуду и нестиранное белье.